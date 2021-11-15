Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены

Эксперты объяснили почему дико растут цены на яйца / УНИАН

В Украине продолжается рост цен на продовольствие. В частности, цена куриных яиц, которые и так за октябрь стали дороже на 8%, к Новому году вырастет еще минимум на 30%. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

По прогнозам аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, одна из главных причин подорожания яиц — сезонность. Осенью, как правило, количество предложений ощутимо уменьшается.

Кроме того, из-за нерентабельности в Украине активно закрываются птицефабрики. Только за последние два года закрылись тридцать предприятий. Более того, украинские коммерсанты уже вынуждены закупать яйца белорусского производства.

Эксперты говорят, что в декабре стоимость десятка яиц будет 40 гривен и более. В Киеве на сегодняшний день на рынках яйца с птицефабрик продают по 45−50 гривен.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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