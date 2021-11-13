Яйца к Новому году подорожают до 40 гривен: эксперт рассказала, почему

Яйца к Новому году подорожают до 40 гривен / УНИАН

Куриные яйца в Украине вскоре подорожают от 8 до 14%. Уже в конце декабря яйца могут стоить 38-40 гривен за десяток. Такой прогноз озвучила аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин, сообщает портал Аgronews.

Сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 гривны, а с начала ноября цена выросла на 1%. Как объясняет Литвин, здесь выступает сезонный фактор.

"Уменьшение предложения приводит к росту цены. Подобную тенденцию мы будем постепенно наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – заявила Литвин.

В Украине уже в ноябре может подорожать картофель. Как объясняет директор семенной компании "Агрико Украина" Николай Гордийчук, цены на продукт еще нестабильные. К тому же, из-за прежней жаркой осенней погоды сейчас продаются в рознице много мелких и нетоварных клубней.

"Думаю, реально цена стабилизируется только в ноябре. Тогда будет понятно, сколько картофеля и какого качества заложено в хранилища. До тех пор ожидать повышения цены на картофель не стоит", – сказал он.

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К слову, ранее в Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла. И сейчас тонна подсолнечника в районе 18-19 тысяч ‒ подешевело примерно на тысячу-две. Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 гривен, и цена может подняться еще на 2-3%.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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