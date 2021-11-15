УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фрукт

15 ноября 2021, 14:44

Продукты будут расти в цене по мере уменьшения предложения на рынке.

Яблоки
В ближайший месяц яблоки подорожают / УНИАН

Яблоки в Украине в ноябре-декабре подорожают в среднем на 5 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что килограмм отечественных фруктов накануне новогодних праздников будет стоить 15 грн. Сейчас средняя цена на яблоки на оптовых рынках составляет 9,78 грн/кг.

Таким прогнозом поделилась аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин, сообщает AgroTrend. Эксперт добавила, что по мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с непродолжительным сроком хранения и будет реализовываться продукция из холодильных складов, цена на фрукт будет расти.

По словам специалиста, несмотря на хороший урожай яблок в 2021-м, фермеры массово жалуются, что спрос на популярный фрукт практически отсутствует. Люди не готовы покупать даже дешевые яблоки. По словам фермеров, цены на яблоки сейчас даже близко не покрывают затрат на их выращивание. Поэтому многие плоды так и остались на деревьях гнить, потому что собирать их нет смысла.

При этом сегодняшний день цены на яблоки в Украине – самые дешевые за последние три года. И это, несмотря на рост стоимости энергоносителей, средств защиты и человеческого труда – то есть всех факторов, из которых состоит себестоимость продукта.

Реклама

Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

Ранее о повышение цен:

viber
фрукты Новогодние праздники яблоко
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фрукт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительФинансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровитель Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеГороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дороге Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииУкраине грозит вспышка новой смертельной инфекции "Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье
14:50

Атака мигрантов на границы Украины и вторжение России: в НАТО предупредили Киев об опасном сценарии

14:44

В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фруктВидео

14:41

При каких условиях в Украине забирают субсидию: чиновники дали ответ

14:34

Вкуснейший рулет на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

14:31

Денис Казанский. Вранье Путина, которому уже никто не веритВидеоблоги

Реклама
14:27

Связали и заклеили рот: на Полтавщине воспитатели издевались над ребенком в детсаду

14:25

Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"

14:20

Отцом будущего ребенка 11-летней девочки на Закарпатье оказался 46-летний мужчина

14:13

"Брависсимо": украинский комментатор эмоционально отреагировал на автогол России в матче с ХорватиейВидео

14:07

Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет сном и питанием

14:07

Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра

13:59

Очень опасна: почему нельзя держать фиалку в домеВидео

13:54

Кремль планирует расширить агрессию: генерал США объяснил, как дать отпор РФВидео

13:47

На границе Польши и Беларуси слышна стрельба: Варшава заявила о провокациях МинскаВидео

13:28

"С днем рождения, кума" в прозе и своими словами, прикольные картинки к празднику

13:18

На Западе спецслужбы предупредили о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину - Financial TimesВидео

13:00

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

12:59

Самолетами на Германию: Лукашенко рассказал, как "решает" проблему с мигрантами на границеВидео

12:58

Премьера на 1+1: сегодня зрители увидят первые серии комедийного детектива Джек & ЛондонВидео

12:57

Как спастись от опасного штамма Дельта: Комаровский дал простой советВидео

Реклама
12:54

"Дальше нам отступать некуда": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС из-за санкций по мигрантамВидео

12:43

Ударят морозы до -11°: Украину накроет резкое похолодание со снегомВидео

12:31

"Танцевала в одних веревочках": врач из Запорожья на ТВ исполнила откровенный танец на пилонеВидео

12:13

Сломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границыВидео

11:59

Фронтмен Maneskin Дамиано Давид в кожаных трусах и чулках в сетку вышел на красную дорожку

11:58

Атака нелегалов: в ЕС дали зеленый свет новым санкциям против режима ЛукашенкоВидео

11:48

Загорелся и упал с четырехметровой высоты: в Одессе спасают парня, который хотел эффектное фотоВидео

11:47

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провестиВидео

11:46

Украинцы сами будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах: в МВД раскрыли деталиВидео

11:46

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

11:44

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

11:43

Украина проходит пик COVID-19, но вирус еще не побежден: Ляшко призвал взвинтить темпы вакцинацииВидео

11:28

Птицефабрики закрываются, яйца продают по 45−50 гривен: эксперты объяснили почему дико растут цены

11:21

В Луцке пьяный водитель сбил насмерть священника, которого отлучили от церкви

11:20

Психические отклонения кремлёвских маразматов явно вышли за рамкимнение

11:17

Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания

11:12

Голая и мокрая Зарицкая показала горячие результаты своего похудения

11:06

Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минутВидео

10:58

Повышение пенсий в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому ждать прибавкиВидео

10:53

Вступление Украины в НАТО и защита Альянса от нападения врага: Столтенберг назвал Киеву условияВидео

Реклама
10:27

Как сгенерировать в Дії COVID-сертификат о выздоровлении - пошаговая инструкция

10:17

Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники

10:14

Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаВидео

09:58

"Ситуация нехорошая": у Зеленского предупредили о высоких рисках вторжения РФВидео

09:49

Войска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с РоссиейВидео

09:45

В Киеве таксист Uber потерял сознание, авто с пассажиркой врезалось в дерево

09:41

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:40

Универсальная COVID-вакцина для всех: врач объяснил, как выбиратьВидео

09:24

Академик рассказал об опасности штамма коронавируса ДельтаВидео

09:09

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять