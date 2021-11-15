В Украине накануне новогодних праздников взлетят цены на самый популярный фрукт

В ближайший месяц яблоки подорожают / УНИАН

Яблоки в Украине в ноябре-декабре подорожают в среднем на 5 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что килограмм отечественных фруктов накануне новогодних праздников будет стоить 15 грн. Сейчас средняя цена на яблоки на оптовых рынках составляет 9,78 грн/кг.

Таким прогнозом поделилась аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин, сообщает AgroTrend. Эксперт добавила, что по мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с непродолжительным сроком хранения и будет реализовываться продукция из холодильных складов, цена на фрукт будет расти.

По словам специалиста, несмотря на хороший урожай яблок в 2021-м, фермеры массово жалуются, что спрос на популярный фрукт практически отсутствует. Люди не готовы покупать даже дешевые яблоки. По словам фермеров, цены на яблоки сейчас даже близко не покрывают затрат на их выращивание. Поэтому многие плоды так и остались на деревьях гнить, потому что собирать их нет смысла.

При этом сегодняшний день цены на яблоки в Украине – самые дешевые за последние три года. И это, несмотря на рост стоимости энергоносителей, средств защиты и человеческого труда – то есть всех факторов, из которых состоит себестоимость продукта.

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Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

Ранее о повышение цен: