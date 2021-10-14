Цены на яблоки проломили трехлетнее "дно": что происходит / УНИАН

В Украине к середине октября цены на яблоки опустились до трехлетнего минимума − уровня 2018 года. Об этом сообщает портал EastFruit.

Аналитики говорят, что садоводы продают за минимальные цены (до 5 грн/кг) на все сорта яблок − на треть дешевле, чем в начале месяца. При этом спрос на них даже после снижения отпускных цен по-прежнему отсутствует.

Кроме того, даже из-за отсутствия спроса производители уже задумываются, куда продавать яблоки в начале зимы.

Розничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку яблок у местных фермеров, опираясь на низкий спрос в рознице. Однако, перерабатывающие предприятия, которые могли бы выкупить излишки урожая, готовы взять яблоки не дороже 1,80-2,40 грн/кг.

Фермеры рассказывают, что такие цены даже не покроют затраты на производство. А сами представители заводов разводят руками, ведь ситуация со спросом на яблочный концентрат в мире с каждым годом только усложняется.

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Напомним, ранее кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко заявила о том, что для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня − в крайнем случае не позднее полдника.

Дневная норма в конце лета – начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, – до 300 граммов.



