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Аномальный урожай: в Украине резко изменятся цены на яблоки

22 августа 2021, 21:38

Урожай товарных яблок, которые вырастят аграрии Украины, будет востребован как внутри страны, так и для экспорта.

Яблоки
В Украине изменится цена на яблоки / ua.depositphotos.com

В Украине ожидается аномально высокий урожай яблок, что повлечет за собой избыток плодов. Аграриям придется обрушить цены на урожай.

По словам президент Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, аномальный урожай ожидается не только в Украине, но и во многих странах Европы. Цены на товарные яблоки обрушатся до уровня 2019 года, когда плоды стоили около семи гривень за килограмм, пишет Delo.ua.

Такая цена значительно отличается от стоимости 2020 года, так как прошлые партии урожая плодов такого вида можно было продавать даже за 35 гривень за килограмм.

"Несомненно, погодные аномалии, такие как град или сильный дождь, могут навредить урожаю, что может повлиять на его стоимость. Однако на сегодняшний день прогнозируется высокий урожай яблок в нашей стране и Европе, хотя окончательная цена будет сформирована в сентябре после того, как фермеры соберут урожай", - указал Баштанник.

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Урожай товарных яблок, которые вырастят аграрии Украины, будет востребован как внутри страны, так и для экспорта.

Фермеры успешно отправляют плоды в следующие страны:

  • Саудовскую Аравию,
  • Арабские Эмираты,
  • Европу
  • Сингапур.

Украинцам куда проще отправлять урожай в страны Европы, так как в этом направлении налажена удобная автотранспортная логистика. А вот в страны Азии и арабские государства доставлять плоды сложнее, так как сейчас в морской логистике много проблем.

Когда эти сложности решатся, Украина сможет существенно увеличить объем экспорта, за счет чего аграрии смогут зарабатывать куда больше.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем - к 30-летию со Дня провозглашения Украиной независимости.

"Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.

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