На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый большой тризубец в Украине

На Виннитчине фермеры вырастили на поле самый тризубец в Украине / suspilne.media

Под Винницей, в Гайсинском районе местные фермеры создали на поле при посеве огромный трезубец шириной более 570 метров (и длиной более километра) - ко Дню Независимости. Об этом сообщает портал "Суспільне".

Аграрии посвятили гигантскую национальную символику 30-й годовщине восстановления независимости Украины. Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд. Теперь супергерб красуется в поле в селе Серединка Гайсинского района.

Зафиксировали рекорд представители Национального реестра рекордов как раз за несколько дней до Дня Независимости.

"Так наше село хочет поздравить всю Винницкую область с праздником", ‒ отметила одна из организаторов создания трезубца на поле Людмила Олексюк.

Читайте такжеЗеленский в вышиванке отжался 30 раз и запустил флешмоб ко Дню Независимости

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем - к 30-летию со Дня провозглашения Украиной независимости.

"Наклейки были сделаны где-то неделю назад, то есть наклеивается на зеленую часть яблоко, со временем на солнце зажигается яблоко и под наклейкой остается зеленым, вот и имеем такой результат", — рассказал фермер Руслан Заика.