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Цены на на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топлива

18 ноября 2021, 15:43
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Эксперт рассказал, почему топливу грозит заоблачное подорожание.

АЗС, бензин, топливо
Цена нефти в мире бьет рекорды / УНИАН

В Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

В частности, гендиректор компании "Прайм" Дмитрий Леушкин утверждает, что газ очень дорогой во всем мире, пишет УНИАН.

Тысяча долларов за тысячу кубов - это рекордные суммы, которых никогда не было в истории. При этом, цена практически одинаковая по всему миру.

"Если нефть пересчитать на газ, то выйдет, что производные из нефти в два раза выгоднее. Таким образом, газовая мировая паника рискует очень сильно поднять цены на бензин на заправках. Это же как сообщающиеся сосуды", – говорит эксперт.

По словам Леушкина, стоимость нефти в среднесрочной перспективе может вырасти до ста долларов за баррель с нынешних 80 долларов. И тогда бензин в Украине подорожает, как минимум, до 45 гривен за литр.

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Причем, не поможет тут даже госрегулирование цен, которого 14 мая 2021 года ввел Кабинет министров соответствующим постановлением на период карантина. Ведь ситуация носит мировой характер.

Напомним, после установленной правительством предельной наценки на бензин (5 грн) и на ДТ (7 грн), теперь максимальная стоимость топлива может достигать 33,4 грн и 31,9 грн соответственно.

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