Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против РФ: кому въезд в Украину запрещен

Ограничения касаются 28 человек / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций Совета национальной безопасности и обороны. Н этот раз речь идет о сотрудниках спецслужб России.

В список попали 28 человек, указано на сайте ОП.

Ограничения касаются россиян - "главарей" так называемых "силовых ведомств", фигурирующих на оккупированном Донбассе.

Санкции вводятся сроком на три года. Среди ограничений блокировка активов, запрет на вывод капиталов и все подобные операции в Украине.

Кроме 23 российских граждан в список попали еще пять украинцев - экс-замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, экс-сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев, экс-сотрудник СБУ Игорь Зубков и донецкий "боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко. Все они работают на оккупационный режим в Луганске.

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Также в списке указаны донецкий "боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.

Что предусматривают санкции

Ведение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций. В списках числится 237 человек, которые участвовали в проведении российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.

Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против 237 человек, принимавших участие в подготовке выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

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