Атака нелегалов: в ЕС дали зеленый свет новым санкциям против режима Лукашенко

Александр Лукашенко / УНИАН

В связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций.

Под них попадут лица и организации, связанных с созданием миграционного кризиса, рассказал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его данным, фактический список подсанкционных граждан и организаций не будет готов позднее.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", - добавил Йозвяк.

Как известно, нелегальные мигранты собралась у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.

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Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.

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