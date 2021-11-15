Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБО

Изменения касаются уточнения данных фигурантов санкционных списков.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям.
Как сообщается на сайте президента, оно касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.
В частности, уточнены данные гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, санкции в против которой ввели ранее.
Что касается нее, то в документ внесли данные о том, что у Натальи Лавренюк есть российский паспорт на имя Светланы Жучковской.
Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний:
- ООО "Орошаемое",
- ОАО "Балабинское",
- АО "Албашский элеватор",
- АО "Билоглинский элеватор".
Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.
Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
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