Нардеп Козак сбежал из Украины на самолете белорусского олигарха - Схемы

24 февраля соратник Медведчука вылетел в направлении Минска. Из Беларуси самолет сразу улетел в Москву.
Соратник Виктора Медведчука, народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) Тарас Козак покинул территорию Украины 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.
Как сообщается в расследовании журналистов программы Схемы, речь идет о самолете Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA. На момент вылета на три канала Козака (112 Украина, NewsOne и ZIK), а также на его самолет уже были наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны. С того момента Козак не возвращался в Украину.
"Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули в терминал. Впоследствии пассажиров и борт все таки выпустили в направлении Минска. Оттуда самолет сразу улетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционной народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался", - говорится в расследовании.
Самолет Embraer 650 регулярно базируется в Минске, им пользуются не только семьи Козака и Медведчука, а и белорусский олигарх Воробей и главные менеджеры его компаний.
В конце 2020 года Николай Воробей, как один из представителей режима Александра Лукашенко, попал под санкции Европейского союза, которые были введены из-за фальсификаций президентских выборов в Беларуси 2020 года.
Дело Тараса Козака – о чем ранее писал Главред:
- Совет национальной безопасности и обороны Украины в феврале решил ввести санкции против каналов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – NewsOne, ZIK и 112 Украина. Ограничительные меры введены на пять лет. Каналы Козака были заблокированы.
- Нардепа называют "кошельком" Медведчука, поэтому каналы считают "медведчуковскими".
- Позже были введены санкции против самого кума Путина и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко. Под санкции попали их активы.
- 11 мая нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
- В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
- 20 мая по ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.
- Ранее следователи СБУ объявили его в розыск.