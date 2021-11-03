В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

Минэкономики снова повысило предельные цены на бензин / УНИАН

Очередной этап подорожания бензина пришел в Украину с первыми числами ноября. Так, по сравнению с предыдущим обновлением бензин подорожал на 20 копеек, тогда как дизтопливо подешевело на 17 копеек.

Обновленную среднюю стоимость литра бензинов и дизтоплива обнародовало Министерство экономики. Последнее обновление цен было 22 октября. Тогда стоимость также повышали. 3 ноября цены на бензин увеличили до 28,40 грн за литр, а на дизтопливо, наоборот, уменьшили, до 24,90 грн за литр.

В пресс-службе ведомства объяснили, что средняя стоимость дизельного топлива ULSD 10 ppm и бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm рассчитана на основании расчетов "Нафтогаза".

К слову, после установленной правительством предельной наценки на бензин (5 грн) и на ДТ (7 грн), теперь максимальная стоимость топлива может достигать 33,4 грн и 31,9 грн соответственно.

enkorr.ua

Как сообщал Главред, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Вместе с тем Еврокомиссия приняла пакет предложений, согласно которым после 2035 в Европе будет невозможно приобрести автомобили, которые загрязняют воздух выбросами СО2. Также будет стимулироваться продажа электромобилей и развитие необходимой для них инфраструктуры.

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