Цены на бензин и топливо в Украине резко "взлетели"

Цены на бензин в Украине / WOG

22 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Уже 23 октября цены на бензин и дизельное топливо в Украине по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли, сообщает Консалтинговая группа А-95.

Цены на бензин и топливо в Украине:

Цены на бензин А-92 составляют 30,36 гривен за литр (+0,19 гривен),

На бензин А-95 - 31,27 гривен за литр (+0,23 гривен),

На дизельное топливо - 30,15 гривен за литр (+0,26 гривен),

На автогаз - 18,44 гривен за литр (+0,02 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Расчетные цены для бензина повышены на 63 копейки с 27,57 гривен до 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 72 копейки с 24,35 гривен до 25,07 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,20 гривен за литр, дизельного топлива - 32,03 гривен за литр.

Как ранее писал Главред, Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов.

Целью "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.