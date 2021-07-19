Тиктокеры, разгромившие квартиру на Печерске, предстанут перед судом: им светит до 5 лет

Молодые люди полностью разнесли квартиру / kyiv.gp.gov.ua

Молодежь, устроившая погром в арендованной квартире столицы ради лайков в соцсети, будет отвечать за свой поступок в суде.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, вопиющая инцидент произошел 11 апреля прошлого года на одной из съемных квартир по бульвару Леси Украины в Печерском районе Киева. Группа молодых людей запечатала свой поступок на видео и опубликовала в Тик-Ток.

"Печерской окружной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении пятерых местных жителей, которые устроили погром в арендованной квартире ради видео в Тик-Ток", - говорится в сообщении.

Участники инцидента были пьяны и начали крушить в квартире мебель и интерьер. В частности, они порезали кухонным ножом натяжной потолок, оборвали обои, разгромили всю имеющуюся в квартире бытовую технику и мебель.

Более того, они курили сигареты прямо в квартире и громко слушали музыку, мешая соседям.

Реклама

Таким образом, злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тысяч гривен.

Их действия квалифицированы как умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Теперь им светит до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в Киеве компания блогеров разгромила съемную квартиру, а также устроила скандал с полицией.

После того как компания молодых людей устроила дебош в арендованной квартире, на место происшестия прибыл наряд полиции.

Скандальная блогерша ttiisshhiinnaa, которая выложила все это в Сеть, в состоянии опьянения грубо общалась с полицией. Кроме того, она поехала с полицейскими, которые забрали ее парня для разбирательства.