"Я люблю": юная блогерша станцевала на кладбище Харькова с бутылкой пива

Подросток танцевала на кладбище под скандальные песни / Скриншот

Душераздирающий случай произошел в Харькове. 15-летняя девушка прославилась посещением кладбища. Юная тиктокерка пошла на святое место с бутылкой пива и попрыгала на могилах под звуки матерных песен.

Однако такого развлечения ей оказалось мало и она решила запечатлеть свои танцы на видео и выложила происходящее на страницах в соцсети.

Ролик юной блогерши настолько разгневил пользователей Сети, что его выложили в нескольких Telegram-каналах. Это просто взбесило людей и они засыпали девушку матерными комментариями.

Читайте также"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни"15-летняя девушка из Харькова решила податься в блогеры, ничего лучше придумать, чем снять видео на кладбище девушка не смогла. Снятого видео в тиктоке оказалось мало и девочка решила выставить свой перфоманс в инстаграм. Но родители вовремя спохватились, девочка закрыла аккаунт в инстаграм и удалила видео ", - пишет Telegram-канал "Вартові Еспресо" .

Вероятно, перформанс дошел и до родителей девочки. Спустя некоторое время она закрыла аккаунт в Instagram и удалила видеоролик.

Напомним, в Киеве несовершеннолетние девочки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.

"Развлечения" на кладбище выложила в соцсети Instagram пользователь под ником 18.97432.

Правда, сразу после распространения видеоролика в сети, она решила изменить свой ник на 19.509456 и удалила видео.