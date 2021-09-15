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В Украине резко выросли цены на топливо: стоимость дизеля и бензина побила рекорд

15 сентября 2021, 22:24
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Стоимость горючего выросла менее, чем за сутки.

АЗС, бензин, топливо
АЗС резко подняли цены на автотопливо / УНИАН

В Украине после опубликования Минэкономики новой предельной стоимости розничных цен на топливо, стоимость горючего резко выросла.

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек. Таким образом с 25,94 гривен они поднялись до 26,61 гривен за литр. А для дизельного топлива они выросли на 63 копейки - с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на автозаправочных станциях не может быть выше, чем 31,61 гривен за литр, а дизеля - чем 29,32 гривен за литр.

Однако сразу после публикации новой предельной стоимости, розничные цены на топливо в Украине уже в среду, 15 сентября, стремительно поднялись вверх. Хотя в это же время, как свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95, автогаз упал в стоимости. Но только на одну копейку.

Сколько в среднем стоит топливо для авто:

  • бензин А-92 - 29,24 гривен за литр (+0,33 гривен)
  • бензин А-95 - 30,12 гривен за литр (+0,25 гривен)
  • дизельное топливо - 28,38 гривен за литр (+0,23 гривен)
  • автогаз - 17,48 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как ранее писал Главред, Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов.

Целью "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.

viber
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