В Украине конфискуют часть "евроблях": кто рискует остаться без автомобиля и как этого избежать

При проверке в МРЭО могут конфисковать даже растаможенную "евробляху" / УНИАН

Владельцы автомобилей на европейских номерах сталкиваются с проблемами даже после растаможки "евроблях". Всё дело в том, что украинцы покупали в ЕС старые автомобили с поврежденными VIN-кодами, а такую машину очень сложно легализовать.

Как заявил автоюрист Иван Казачук, иногда повреждение кода может быть результатом коррозии, но зачастую код повреждают умышленно. В этом случае автомобиль подлежит изъятию прямо во время экспертизы в сервисных центрах МВД (МРЭО), передает UBR.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер", – отметил эксперт.

Если же в Сервисном центре посчитают, что номер умышленно могли сделать нечитаемым, правоохранители начнут уголовное производство. В случае изъятия автомобиля, деньги, уплаченные за растаможку, возвращению не подлежат.

Есть несколько вариантов решения проблемы, например найти дублирующие таблички или очистить номер от загрязнений.

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"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать", – говорит юрист.

Закон о растаможке:

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах. Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО / ООС льготный период составит 270 дней.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях". В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.