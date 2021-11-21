Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всего

Прибавят в цене самые популярные продукты. / УНИАН

В Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

Как пишет Depo.ua, рекордсменом по росту цены среди продовольствия станет сахар, который, как и все другие продукты подорожает из-за высокой стоимости природного газа.

Кроме сахара подорожает и гречка. Ожидается, что цена на крупу поднимется до 60-65 гривен за килограмм. При чем цена может стать еще больше, если Россия запретит ввоз крупы в Украину.

Последует за гречкой и рис. Виной этому будет дороговизна энергоносителей и логистики.

Производители растительного масла также продолжат ориентироваться на европейский рынок, поэтому его цены тоже вырастут.

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Свинина тоже подорожает. Онаможет удвоить в цене из-за ограничений импорта дешевого мяса из Европы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

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