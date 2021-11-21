УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всего

21 ноября 2021, 17:48
Прослушать новость
Остановить

Прибавят в цене самые популярные продукты.

супермаркет, продукты, магазин
Прибавят в цене самые популярные продукты. / УНИАН

В Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

Как пишет Depo.ua, рекордсменом по росту цены среди продовольствия станет сахар, который, как и все другие продукты подорожает из-за высокой стоимости природного газа.

Кроме сахара подорожает и гречка. Ожидается, что цена на крупу поднимется до 60-65 гривен за килограмм. При чем цена может стать еще больше, если Россия запретит ввоз крупы в Украину.

Последует за гречкой и рис. Виной этому будет дороговизна энергоносителей и логистики.

Производители растительного масла также продолжат ориентироваться на европейский рынок, поэтому его цены тоже вырастут.

Реклама

Свинина тоже подорожает. Онаможет удвоить в цене из-за ограничений импорта дешевого мяса из Европы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

Читайте также:

viber
цены на продукты повышение цены на газ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всего». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году Кардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбовКардиолог назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов Станислав Садальский показал новые фото Анастасии ЗаворотнюкСтанислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк Гороскоп на завтра 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на завтра 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Херсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домойХерсонский дворник, прославившийся на весь мир после чемпионата по джиу-джитсу, вернулся домой
17:53

ВСУ ударили из Javelin на Донбассе, стали известны детали

17:48

Под Новый год цены на продукты достигнут запредельного уровня: что подорожает больше всегоВидео

17:34

Новые цены на газ: Нафтогаз меняет тариф, названа датаВидео

17:23

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

16:59

Мучили страшные боли: у женщины достали катетер, который после операции "забыли" врачи

Реклама
16:41

Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолоданияВидео

16:06

Люди будили толпой: Укрзализныця попала в громкий скандал из-за пьяного сотрудника, который уснулВидео

16:02

За границу в 104 года: одесситка в рекордном возрасте получила загранпаспортВидео

15:55

Захват Крыма и расширение РФ: у Путина насмешили статьей об имперских "скрепах"Видео

15:43

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

15:25

В Pfizer рассказали, как часто нужно будет прививаться против коронавирусаВидео

15:19

В Украину прибыло первое судно с американским углемВидео

15:18

Гаркалин умер после вакцинации Спутником: что не так с российской COVID-прививкой

14:33

Подготовка вторжения РФ в Украину: у Путина "перевели стрелки" на СШАВидео

14:20

Умер звезда сериала Воронины

14:05

Сколько платят жителям разных стран за вакцинацию от коронавируса: Украина – на дне рейтингаВидео

14:03

"Машенька, ангел на земле": у матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей

13:58

Ученые рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаВидео

13:28

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

13:12

Украина мигрантами не рассматривается даже как транзитная территория - МоскальВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

12:59

Пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными: сколько придется выложить из кармановВидео

12:46

Россия готовится атаковать Украину в начале 2022 года, ударит по Востоку и Одессе – разведкаВидео

12:40

"Там на шахте угольной рог нашли отрубленный": рецензия на фильм ужасов "Ненасытный"Видео

11:58

Не поделили девушку: в Днепре произошла массовая драка, было привлечено 11 экипажей полицииВидео

11:45

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

11:38

Итальянская семья отказалась от ребенка, которого родила в Украине суррогатная мать

11:24

Температурные качели и мало снега: какой будет зима 2021-2022 в УкраинеВидео

10:52

"Не задирать нос": Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

10:37

День Достоинства и Свободы: лучшие пожелания и открытки к празднику

10:07

Протащил труп через весь город: шокирующие подробности смертельной аварии с монахинями во ЛьвовеВидео

09:59

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

09:27

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеВидео

09:10

Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендацииВидео

09:04

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноябряВидео

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

08:15

Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Видео

07:45

Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польшемнение

07:30

В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19Видео

Реклама
07:10

Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе рискаВидео

06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновниковмнение

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять