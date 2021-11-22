В Украине резко взлетели цены на самый популярный овощ

Борщевой набор стал дороже в цене / Reuters

В Украине традиционно растут цены на сезонные овощи. За неделю больше всего подорожала капуста.

Теперь стоимость овоща из борщового набора - белокочанной капусты достигла 9 грн за кг. Хотя несколько дней ранее они были на 1-1,5 грн/кг ниже.

Наиболее дешевле этот продукт можно купить в Метро. Там он стоит около семи грн за килограмм, пишет Обозреватель.

Стоит отметить, что выросли цены не только на белокочанную капусту, а и на другие виды. К примеру, цветная капуста с 18 грн за кг поднялась к 20 грн. Также подорожала и пекинская капуста - с 9 до 10 грн за кг.

Остальные разновидности остались в цене прежними.

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К примеру - кольраби – 15 грн/кг, савойская капуста – 10 грн/кг и брокколи – 45 грн/кг.

Читайте такжеВ 2022 году в Украине резко поднимутся зарплаты: названы профессии-"счастливчики"Напомним, в Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

Также ранее в Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

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