35 гривен за буханку: в Украине взлетят цены на хлеб

Цены на хлеб в Украине / pixabay

В Украине за год цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта взлетела на 21,7%. Сейчас хлеб можно купить от 31,57 грн за 1 кг.

Как отмечают эксперты, до конца года хлеб в Украине подорожает еще на 5-10%.

Хлеб популярных сортов в Украине вырос в цене почти на четверть, крупы подорожали более чем на 17,5%, а рис – на 28%. Стоимость сахара в разгар сезона сахароварения взлетела на треть, а за десяток куриных яиц украинскому потребителю приходится платить до 50 гривен. Подсолнечное масло подорожало на 67%.

Так, пшеничный хлеб из муки первого сорта сейчас стоит 25,18 грн за 1 кг и подорожал на 22,1%. Обычный батон подорожал на 20,7% до 17,10 грн за 0,5 кг.

Среди бакалейных товаров с октября 2020 года по октябрь 2021 года подешевело только пшено: на 2,3%, до 17,48 грн за кг, сообщает Государственная служба статистики.

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С октября 2020 года гречневая крупа подорожала на 17,4% и в октябре 2021 года в среднем по стране продавалась по 43,44 грн за кг;

рис за данный период вырос в цене на 18,8% (до 27,88 грн за кг);

манная крупа – на 18,2% (до 17,29 грн за кг); ячная - на 29,3% (до 15,06 грн за кг).

Как сообщил президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дудченко, до конца года стоимость хлебобулочных изделий может вырасти еще на 5-10%.

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"Это связано с общей мировой тенденцией увеличения спроса и цен на продовольствие в первую очередь на зерно, сахар, растительное масло, дрожжи, увеличение оплаты труда, стоимости материалов, энергоносителей и из-за инфляции", - говорит он.

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