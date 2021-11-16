"Золотые" масло и сахар: как за год изменились цены на продукты питания в Украине

Цены на сахар за год выросли на 29,9% / fakty.ictv.ua

В Украине продолжают дорожать продукты питания. По данным Госстата, с начала года ощутимее всего выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар, а за последний месяц – на хлеб, крупы и мясо.

Подсолнечное масло за год подорожали сильнее остальных продуктов. С декабря 2020-го до октября этого года оно выросла с 42 грн за литр до 62 грн. Между тем и международные, и отечественные эксперты утверждают, что цена может резко вырасти и превысить 100 грн за литр.

Значительно подорожал и сахар. Себестоимость продукта, несмотря на высокие и качественные урожаи сахарной свеклы, выросла на 29,9%, до 27,80 грн за кг. На третьем месте по уровню подорожания хлеб, за год его потребительская цена выросла на 14%, до 31,57 грн за кг.

Рост цен на продукты в Украине:

Ранее в этом месяце цены на сало достигли рекордной отметки. По состоянию на 10 ноября стоимость сала составляет 186,41 грн/кг. Это на 40 гривен дороже, чем в августе. По данным экспертов, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы.

В украинских магазинах и на рынках рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Так, стоимость килограмма выросла на четверть.

Цена куриных яиц, которые и так за октябрь стали дороже на 8%, к Новому году вырастет еще минимум на 30%. Эксперты говорят, что в декабре стоимость десятка яиц будет 40 гривен и более. В Киеве на сегодняшний день на рынках яйца с птицефабрик продают по 45−50 гривен.

Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.