Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

Сезон закончился / УНИАН

В Украине резко выросли цены на овощи. В частности подорожали помидоры и свекла.

Только за прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. За килограмм овощей просят 40 гривен, пишет "ТСН".

Эксперты объясняют, что это связано с завершением сезона. На полках появляются уже импортированные помидоры, стоимость которых значительно выше.

А вот подорожание свеклы аналитики называют нетипичным - за последние две недели его цена выросла на 4% и составляет около 9 гривен за килограмм. Эксперты говорят, что производители снизили количество товара на продажу, придержав его к зиме.

Цены на продукты в Украине: приготовить борщ стало дороже

Стоимость продуктов для одного из любимых блюд украинцев выросла на 5,52% в сравнении с октябрем 2020 годом.

Читайте также"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете ценБольше всего изменилась цена (в большую сторону) на такие продукты, как буряк (+62,43%), морковь (+35,01%) и капусту (+34,87%).

Незначительно подешевели только картошка (-8,05%) и незаменимая приправа к украинскому блюду (-8,04%). Другие ингредиенты к этому блюду выросли также, но не так существенно, чтобы отразиться на кошельке среднестатистического украинца.