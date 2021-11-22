Киев попал в ТОП-10 самых инстаграммных городов мира

Киев ищут в Instagram / instagram.com/bassam_mukadam

Столица Украины превзошла в соцсетях Флоренцию и Прагу и попала в ТОП-10 самых инстаграммных городов мира и заняла четвертое место в рейтинге.

Пользователи Instagram упомянули Киев 21,9 млн раз.

Соответствующее исследование провела компания Design Bundles, проанализировав геолокации городов и достопримечательностей, которые чаще всего используют в Instagram.

Между тем, лидирует в рейтинге Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн. На втором месте Рио-де-Жанейро - 45 млн отметок, на третьем - Венеция - 25,7 млн отметок.

Также в десятку попали исторические центры Флоренции и Праги, Будапешт, Бразилиа, Санкт-Петербург и Кито.

Напомним, ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 лучших факультетов Украины по 10 самым популярным направлениям - право, социальные и гуманитарные науки, экономика, точные и естественные науки, медицина, компьютерные науки и IT, менеджмент, промышленность, бизнес-образование.

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