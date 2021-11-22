В Киеве пьяные разборки в ночном клубе закончились массовым побоищем

Дебоширов усмиряли шесть экипажей полиции и два экипажа охраны.
В Киеве нетрезвые посетители ночного клуба Эскалибур на Левом берегу устроили массовую драку.
Потасовка, которая переросла в массовое столкновение, произошла на улице Андрея Малышка, сообщает Киев оперативный.
Отмечается, что компания молодых людей отдыхала в заведении, при этом один из парней начал бросаться на других посетителей.
В ситуацию вмешалась охрана заведения. Однако забияка не успокоился и вернулся в клуб с друзьями.
После этого уже началась массовая драка, в который принимали участие многие посетители ночного клуба.
В результате на место событий вызвали полици. Дебоширов усмиряли шесть экипажей полиции и два экипажа охраны.
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Напомним, в Днепре возле одной из гостиниц случилась массовая драка. Конфликт начался между двумя парнями, которые не поделили девушку, и пытались разобраться между собой.
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