В Киеве горит здание института автоматики: людей эвакуируют

Пожар охватил 50 квадратных метров / ГСЧС

В Киеве вспыхнул пожар в здании института автоматики, расположенном в Шевченковском районе.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Они проводят эвакуацию сотрудников.

Как говорится в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар случился сегодня в 12:41 на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания. Он охватил площадь около 50 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.

Также известно, что ликвидируют огонь 25 человек ГСЧС и 5 единиц спецтехники.

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Напомним, в воскресенье, 21 ноября, во Львове произошел взрыв на местном химическом предприятии, расположенном в Сыховском районе города.

Также ранее трагедия произошла в Киеве на заводе "ЭМКО" - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.

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