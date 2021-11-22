В Киеве горит здание института автоматики: людей эвакуируют

Ликвидируют огонь 25 человек ГСЧС и 5 единиц спецтехники.
В Киеве вспыхнул пожар в здании института автоматики, расположенном в Шевченковском районе.
На место происшествия уже прибыли спасатели. Они проводят эвакуацию сотрудников.
Как говорится в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар случился сегодня в 12:41 на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания. Он охватил площадь около 50 квадратных метров.
Причины пожара устанавливаются.
Также известно, что ликвидируют огонь 25 человек ГСЧС и 5 единиц спецтехники.
Напомним, в воскресенье, 21 ноября, во Львове произошел взрыв на местном химическом предприятии, расположенном в Сыховском районе города.
Также ранее трагедия произошла в Киеве на заводе "ЭМКО" - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.
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