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В Киеве на заводе тяжелый станок упал на рабочих, они погибли

20 ноября 2021, 07:27

Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

В Киеве на заводе тяжелый станок упал на рабочих, они погибли / facebook.com/KARS.Kyiv

Трагедия произошла в Киеве на заводе "ЭМКО" - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.

Как сообщает КАСС "Киевская служба спасения", чрезвычайное происшествие на заводе "ЭМКО" по улице Олексы Тихого, 99 произошло вследствие нарушения правил техники безопасности.

"Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте", - говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные подразделения КАСС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и представители полиции.

Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

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"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - уточнили спасатели.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

"Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

В Киеве на заводе тяжелый станок упал на рабочих, они погибли / facebook.com/KARS.Kyiv

Ранее в Житомире произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом. В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали.

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