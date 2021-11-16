Жуткая трагедия в Днепре: в результате пожара в доме престарелых погибли пять человек

Во вторник, 16 ноября, в Днепре в частном доме для престарелых в результате возгорания проводов произошел пожар, погибли 5 проживавших там женщин.

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области, на втором этаже частного центра по уходу за лицами почтенного возраста в Центральном районе Днепра нашли 5 мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

По предварительной информации, в доме произошло короткое замыкание и возгорание проводов.

Полиция считает, что женщины могли отравиться угарным газом. Их тела направлены для вскрытия судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские задержали администратора заведения.

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Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.

Читайте такжеВ Киеве во время страшного пожара в частном доме заживо сгорел человек

Как сообщила руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, возможная причина пожара в частном пансионате для пожилых людей в Харькове – неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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