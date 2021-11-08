Голова водителя застряла в лобовом стекле: на Волыни в аварии погибли 3 человека

Жертвами ДТП стали три человека / Нацполиция

На Волыни в Луцком районе произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека. Полиция считает, что водитель превысил скорость.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, авария произошла вечером 7 ноября на дороге между селами Романов и Верхивка. Во время движения 32-летний лучанин на автомобиле Volkswagen Golf на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево на обочине.

По данным правоохранителей, в автомобиле находились еще 2 пассажиров, которые также погибли. Их личности еще не установили. Тела погибших доставили на экспертизу. Там будут выяснять, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По словам мужчины, который стал случайным свидетелем жуткого инцидента, из-за столкновения водитель автомобиля застрял головой в лобовом стекле. На заднем сиденье стонал другой пассажир. который умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

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Ранее сообщалось, что 1 ноября на трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье произошла авария с участием легковушки и грузовика, в результате которой погибли тренер по каратэ и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Они возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

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Единственным свидетелем аварии остался водитель того же грузовика. По его словам, водитель иномарки либо отвлекся, либо уснул за рулем. Когда произошла страшная авария, им оставалось с полсотни километров – почти час езды.

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