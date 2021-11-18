В зале Верховной Рады случился пожар

Как оказалось, задымился пульт для голосования депутата.
На внеочередном заседании Верховной Рады случился пожар. Как оказалось, задымился пульт для голосования депутата.
Об этом сообщили нардеп Александр Качура и Ярослав Железняк.
По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского.
Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.
"Такого турборежима опять не выдержала система Рада. Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться. Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками", – написал нардеп Качура.
Как ранее писали, народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.
Инцидент произошел в стенах Верховной Рады 4 ноября. Гео Лерос вышел на трибуну и начал с того, что не боится президента Зеленского.
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