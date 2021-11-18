В зале Верховной Рады случился пожар

Верховная Рада / УНИАН

На внеочередном заседании Верховной Рады случился пожар. Как оказалось, задымился пульт для голосования депутата.

Об этом сообщили нардеп Александр Качура и Ярослав Железняк.

По словам Качуры, задымился и начал плавиться пульт голосования у нардепа Артема Нагаевского.

Его коллега Егор Чернев оперативно потушил его огнетушителем.

"Такого турборежима опять не выдержала система Рада. Пульт депутата Артема Нагаевского задымился и начал плавиться. Егор Чернев быстро схватил огнетушитель и прекратил горение. Очередное подтверждение того, что пора менять систему на новую или переходить на голосование руками", – написал нардеп Качура.

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Как ранее писали, народный депутат Гео Лерос с трибуны парламента обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал его "главным предателем в Украине". Также Лерос показал в адрес Зеленского нецензурный жест.

Инцидент произошел в стенах Верховной Рады 4 ноября. Гео Лерос вышел на трибуну и начал с того, что не боится президента Зеленского.

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