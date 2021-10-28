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Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

28 октября 2021, 14:36

СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, сообщил Михаил Радуцкий.

Кислород
Кислорода не хватает больным коронавирусом / УНИАН

Причиной нехватки кислорода в украинских больницах может быть диверсия. Об этом заявил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

Силовые структуры уже изучают вопрос, почему два завода по производству кислорода остановились на профилактику, заявил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня уже СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом, потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия, потому что почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно", - отметил нардеп.

Читайте также"Больные в коридоре, всем нужен кислород": в Мелитополе скорые привозят СOVID-больных каждые 10 минутРадуцкий сделал уточнение, что оба завода частные. Добавил, что уже со второго ноября производство кислорода будет возобновлено. По словам Радуцкого, ни в одной области еще не было такой ситуации, чтобы кислорода не было совсем.

Нехватка кислорода: как обстоят дела в больницах Украины

Как рассказала жительница Краматорска Виктория Бойко, в больницах Донецкой области не хватает баллонов с кислородом для людей, которые больны коронавирусом, и потому их родственникам приходится искать его самостоятельно

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Женщина говорит, что ее мать с заражением коронавирусом доставили в больницу Торецка, потому что в Краматорске не было свободных коек.

Похожая ситуация и в одесском районе Слободка. Там пациентов экстренно перевозят из одной клиники в другую. По словам заведующей инфекционного отделения Областного центра отметила, что кислород расходуется крайне быстро из-за большого количества больных. В среднем за день расходуются по две тонны кислорода.

В больницах Житомира, в которые госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислорода крайне напряженная.

Как сообщила заместитель мэра города Мария Мисюрова, в медицинских учреждениях возникли проблемы с поставкой кислорода.

Автор: Сергей Кущ
viber
Михаил Радуцкий коронавирус кислород
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