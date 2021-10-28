"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

В Сети рассказала о кризисе с кислородом в больнице/ Reuters

В больницах Донецкой области не хватает баллонов с кислородом для людей, которые больны коронавирусом, и потому их родственникам приходится искать его самостоятельно. Об этом сообщила жительница Краматорска Виктория Бойко на своей странице Facebook.

Женщина говорят, что ее мать с заражением коронавирусом доставили в больницу Торецка, потому что в Краматорске не было свободных коек.

"Определили ее в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать нуждается в круглосуточной подаче кислорода непосредственно баллонного (кислородный концентратор даже самой большой мощности не подходит). И тут в понедельник (25.10.21) утром сообщают, что в больнице закончился кислород и возможно будет только после обеда и то не точно. Мама без кислорода долго не протянет, срочно нужно найти баллон с кислородом", — написала женщина.

Жительница рассказала, что ее семье удалось найти и приобрести кислородный баллон самостоятельно.

"Но, оказалось, все только начинается. Во вторник (27.10.21) в 3.45 ночи тревожный звонок из больницы: "Опять закончился кислород. Без него ваша мама продержится максимум два часа"", — написала Бойко.

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По словам женщины, затем ее семье удалось найти еще пять баллонов с кислородом и сейчас они "держат руку на пульсе".

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Напомним, ранее в одесском районе Слободка в больнице не хватает кислорода для больных коронавирусом COVID-19.

По данным журналистов, пациентов экстренно перевели з одной клиники в другую (из отделения Областного центра социально значимых болезней, который расположенный на улице имени Михновского, в другой стационар ‒ на улицу имени Ядова).