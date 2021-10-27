"Остро не хватает кислорода": в Одессе в COVID-центре начался серьезный кризис

Кислород, больница / УНИАН

В одесском районе Слободка в больнице не хватает кислорода для больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал Думская.

По данным журналистов, пациентов экстренно перевозят из одной клиники в другую. Отмечается, что прямо сейчас медики перевозят пациентов из отделения Областного центра социально значимых болезней, который расположенный на улице имени Михновского, в другой стационар ‒ на улицу имени Ядова.

Причина экстренной эвакуации ‒ острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода, а на Михновского кислорода нет вовсе.

Сообщается, что в целом медики намеренны перевезти в больницу на Ядова 43 пациента с коронавирусом. Состояние больных ‒ от легкого до крайне тяжелого. Перенаправление пациентов осуществляется бригадами скорой помощи.

По словам заведующей инфекционного отделения Областного центра отметила, что кислород расходуется крайне быстро из-за большого количества больных. В среднем за день расходуются по две тонны кислорода.

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Напомним, ранее сообщалось, что в городе Житомир в больницах, в которые госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислорода крайне напряженная.

Как сообщила заместитель мэра города Мария Мисюрова, в медицинских учреждениях возникли проблемы с поставкой кислорода.

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Пока кислорода хватает, но сейчас 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке", - сказала чиновница.