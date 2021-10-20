В Житомире пациентам с COVID-19 может не хватить кислорода: в чем проблема

Больницы забиты коронавирусными пациентами / Reuters

В Житомире в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной болезнью, ситуация с обеспечением кислорода напряженная.

Как сообщила заместитель мэра города Мария Мисюрова на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета, в медучреждениях возникли проблемы с поставкой кислорода.

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Пока кислорода хватает, но сейчас 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке", - сказала чиновница.

Она отметила, что по сравнению с весной этого года изменилась клиническая картина. Практически все пациенты, которые попадают в приемное отделение, а затем в инфекционное, нуждаются в кислородной поддержке с высокой скоростью потока.

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По ее словам, в пик весенней волны коронавируса потребление кислорода у пациентов было в пределах 600-700 литров в сутки, сегодня же нагрузка возросла — полторы тонны в сутки.

Житомирские больницы ведут переговоры со всеми производителями кислорода, заключили с ними договоры, но есть проблемы с его поставкой.

Отметим, за минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19.

Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации.

В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.