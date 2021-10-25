"Хватит на несколько часов": в областях Украины заявили о критической ситуации с кислородом

ковид кислород / Reuters

В Украине несколько областей уже заявили о критической ситуации в COVID-больницах.

Так, руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар рассказал о ситуации с кислородом для COVID-пациентов в медучреждениях города. По его словам, кислорода осталось всего на несколько часов.

Как пояснил Кухар, поставщик из-за проблем с украинскими заводами, которые производят кислород, не может выполнять контракт в полном объеме. Следствием этого является то, что поставки кислорода задерживаются.

"На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При том неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится", - сказал он.

Кухар отметил, что проблему с нехваткой кислорода сейчас решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.

Реклама

"Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. В черниговских больницах сейчас находятся 317 пациентов с диагнозом COVID. Из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов", - рассказал руководитель больницы.

Читайте также"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус

Кроме того, заместитель мэра города Мария Мисюрова на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета заявила, что в медучреждениях возникли проблемы с поставкой кислорода.

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Пока кислорода хватает, но сейчас 97% пациентов нуждаются в кислородной поддержке", - сказала чиновница.

Согласно данным на утро воскресенья, 24 октября, коронавирус в Украине диагностирован у 20 971 человека. Вирус нашли у 1533 детей и 237 медицинских работника.

За минувшие 24 часа с диагнозом коронавирус госпитализировано 5 924 человека. Погибли 386 людей. Выздоровел 6 081 человек.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.