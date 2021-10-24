В Одессе тяжелым больным с COVID-19 "продают" место в реанимации за сотни долларов – СМИ

В Одессе за место в реанимации предлагают до 3 тысяч долларов / УНИАН

В Одессе и областях наблюдается тяжелая ситуация с приемом больных коронавирусом. Для больных не хватает кислорода, а для пациентов с не COVID-19 – мест. Местные медиа сообщают, что тяжелым больным инфекцией предлагают заплатить значительную сумму за место в реанимации.

Схема работает так: врачи дают завышенную статистику и "придерживают" несколько коек в отделении для особо платежеспособных больных. Об этом сообщили в ряде местных СМИ, эту же информацию подтверждают и волонтеры. В то же время название больницы не сообщают по этическим причинам.

Также говорят, что бывают случаи, когда родственники предлагают неплохие деньги за госпитализацию, но медики отказывают. Когда мест физически нет, отключать от кислорода больного, конечно, никто не будет.

При этом пациентов из Одессы возят в областные больницы: в Черноморск, Беляевку, Раздельную, Овидиополь. Однако и там последние несколько дней мест еле хватает.

"Вчера Беляевка принимала. А в основном никто уже не принимает. Вот их катают туда-сюда. И с сатурацией и критических не берут", – рассказал собеседник издания.

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"Для бабушки не нашлось места"

Эту информацию подтвердила и волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в фейсбуке. Она пишет, что волонтеры не смогли найти места в стационаре 86-летней бабушке с низкой сатурацией. В это же время, другому тяжёлому пациенту за сто долларов место нашлось.

По ее словам, за место в реанимации ей также предлагали заплатить 1 тысячу долларов. "Знаю, что люди платили и больше", – добавила Ножевникова.

Скриншот переписки / Фото из фейсбука Ножевниковой

Крематорий в Одессе работает без перерывов

Из-за вспышки коронавируса крематорий в Одессе работает без перерывов. Как рассказал директор Владимир Букач, количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем – это сорок кремаций в день.

По его словам, до пика люди могли выбрать время для прощания. Чаще всего выбирали в районе обеда, но сейчас выбирать не приходится.