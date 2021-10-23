Очередь и 20 минут на прощание: крематорий в Одессе работает без перерывов из-за вспышки COVID-19

Работа крематория в Одессе расписана по минутам / Фото dumskaya.net

Из-за вспышки коронавируса крематорий в Одессе работает без перерывов. Как рассказал директор Владимир Букач, количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем - это сорок кремаций в день.

По словам Букача, работа заведения расписана на весь день, пишет местное издание Думская.

"Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице", - рассказал директор крематория.

По его словам, до пика люди могли выбрать время для прощания. Чаще всего выбирали в районе обеда, но сейчас выбирать не приходится.

В Одессу на кремацию везут тела из других городов / Фото dumskaya.net

Кроме того, в одесский крематорий поступают заявки на кремацию с других городов.

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"Проблема в том, что сейчас в Украине есть только три крематория. И к нам также везут покойников из других городов, но мы справляемся", - добавил Букач.

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Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614.

В Украине начинается пик пандемии коронавируса. В связи с этим, количество жертв может превысить 1 тысячу человек в сутки, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

Тем временем Украина уже поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.