Тысяча гривен за вакцинацию: Рада одобрила выделение из бюджета 3 млрд

Вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен / коллаж Главред

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает 1000 гривен для граждан Украины, вакцинированных двумя прививками от коронавируса.

Законопроект приняли в первом чтении - 285 "за".

В пояснительной записке к документу говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Читайте такжеВ Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

"Вовина тысяча": как получить и куда потратить

Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты исключительно через государственное приложение "Дия". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Более того, по словам премьера, эти деньги не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий.

"Средства в размере тысячу гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом", — отметил премьер-министр.

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