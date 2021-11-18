Тысяча гривен за вакцинацию: Рада одобрила выделение из бюджета 3 млрд

Законопроект приняли в первом чтении.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает 1000 гривен для граждан Украины, вакцинированных двумя прививками от коронавируса.
Законопроект приняли в первом чтении - 285 "за".
В пояснительной записке к документу говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.
Читайте такжеВ Минкульте подсчитали, на что хватит "тысячи от Зеленского"Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.
"Вовина тысяча": как получить и куда потратить
Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты исключительно через государственное приложение "Дия". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Более того, по словам премьера, эти деньги не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий.
"Средства в размере тысячу гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом", — отметил премьер-министр.
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