"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

Денис Шмыгаль / УНИАН

Тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты исключительно через государственное приложение "Дия". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабмина 17 ноября.

Более того, по словам премьера, эти деньги не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий.

"Средства в размере тысячу гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дию". Их можно будет потратить на покупку билетов в кино, театры, концерты, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом", — отметил премьер-министр.

Руководитель правительства отметил, что участниками программы могут стать более около 6 тысяч субъектов бизнеса. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года.

"Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий", — отметил Шмыгаль.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что полученные деньги можно будет потратить на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.