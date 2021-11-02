Верховная Рада одобрила госбюджет на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

Соответствующее решение на пленарном заседании во вторник поддержали 273 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

За принятие законопроекта о государственном бюджете (№ 6000) за основу в первом чтении голосовали еще 20 октября.

Тогда "за" проголосовали 264 народных депутата. Голосование в первом чтении в целом состоялось 2 ноября после рассмотрения более 3000 правок.

Распределение голосов по фракциям и группам за госбюджет-2022 в первом чтении:

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Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год:

Доходы - в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году). Расходы - в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году).

Возврат кредитов - в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов - в сумме 23,74 млрд грн.

Дефицит (финансирование) - в сумме 188 млрд грн.

Голосование за бюджет на 2022 год во втором чтении должно завершиться не позднее 20 ноября.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что согласно планам государства, минимальная зарплата в Украине в 2022 году должна составить 6,5 тысяч гривен. Минимальная зарплата для врачей – около 20 тысяч гривен, младший медицинский персонал должен зарабатывать не менее 13 тысяч гривен.

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