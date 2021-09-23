Проект госбюджета-2022: украинцам обещают увеличение прожиточного минимума "насколько это возможно"

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект бюджета на 2022 год / УНИАН

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал доработки проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", и выразил надежду на большее повышение прожиточного минимума, чем заложено в проекте сейчас.

"Увеличение прожиточного минимума на 200 гривен, как заложено в проекте бюджета сейчас, – это действительно мало. Я надеюсь, что до результатов голосования за Бюджет мы сможем исправить эту ситуацию, насколько это будет возможно", – сообщается на парламентском портале.

В то же время Разумков отметил, что показатели, заложенные в бюджете, должны соответствовать реальным экономическим параметрам. Так, отметил спикер, парламент "может проголосовать любую цифру, но под них надо иметь деньги".

"Надо смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ. Мы должны исходить из тех реалий, которые есть сегодня", – подчеркнул Разумков.

Госбюджет-2022:

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП – около 4%.