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Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд. грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

21 сентября 2021, 14:08
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В Украине планируют полностью покрыть расходы доходами, за исключением обслуживания госдолга.

Верховная Рада
Верховная Рада изучает проект госбюджета на 2022 год / Фото Reuters

Кабмин представил парламенту проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Документ предполагает снижение дефицита госбюджета с 5,5% до 3,5%, рост реального ВВП на 3,8%, уменьшение объема займов государства на 60 миллиардов гривен и привлечение в бюджет от 25 до 35 млрд. грн. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Во вторник, 21 сентября, глава Минфина в ходе презентации документа Верховной Раде заявил, что дефицит государственного бюджета, согласно планам, должен снизиться до 3,5% от внутреннего валового продукта – до 188 миллиардов гривен. Государство намерено снизить объем заимствований на 60 миллиардов гривен.

"Это означает, что в следующем году государство планирует уменьшить объем государственных заимствований на 60 млрд гривен для финансирования государственного бюджета", - уточнил министр.

По его словам, работа Кабмина будет сосредоточена на планомерном снижении государственного долга Украины. Правительство намерено привлечь 546 миллиардов гривен, а расходы снизятся на 48 миллиардов – до 574 миллиардов гривен.

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"Впервые за четыре года мы будем иметь первичный профицит госбюджета. Это означает, что наши доходы будут полностью покрывать наши расходы за минусом обслуживания долга", - сказал Марченко.

Также он добавил, что если Рада одобрит проект бюджета, казна может дополнительно получить около 30 миллиардов гривен. Окончательная сумма зависит от того, какая из версий документа будет окончательно проголосована украинским парламентом.Читайте такжеПенсии, дорогой доллар и перерасчет зарплат: Кабмин утвердил госбюджет на 2022 год

"В процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько изменился. Наши предварительные оценки изменились, поэтому по нашим расчетам сумма ориентировочно дополнительных доходов может составить от 25 до 35 млрд гривен. В среднем это 30 млрд гривен, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом", - подчеркнул Сергей Марченко.

Что предусматривает проект госбюджета Украины – 2022

  • Средний курс гривны к американской валюте – 28,6 – 28,7 гривен за один доллар США
  • Рост реального ВВП – 3,8 %, показатель инфляции должен составить 6,2%
  • Доходы бюджета на будущий год – 1277,7 млрд. грн (на 161,7 млрд больше, чем в этом году)
  • Расходы вырастут на 103,1 млрд. грн – до 1465,7 млрд грн
  • Дефицит государственного бюджета – 188 млрд грн.

Плановые показатели на 2022 год по отраслям (расходы)

  • Министерство обороны – 131, 0 млрд. грн
  • Военно-промышленный комплекс – 2,5 млрд грн
  • Ветераны войны – 13,9 млрд. грн
  • Пенсионный фонд Украины – 531,2 млрд грн
  • Пенсии – 200, 6 млрд. грн
  • Субсидии – 41,4 млрд. грн
  • Образование – 185,6 млрд. грн
  • Здравоохранение – 197,2 млрд. грн
  • Вакцинация – 6,0 млрд грн.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что согласно планам государства, минимальная зарплата в Украине в 2022 году должна составить 6,5 тысяч гривен. Минимальная зарплата для врачей – около 20 тысяч гривен, младший медицинский персонал должен зарабатывать не менее 13 тысяч гривен.

Цены на газ и зарплаты в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль заявлял, что несмотря на взлет цен на газ в Европе, цены на газ для населения Украины пока не изменятся. По договорам с Нафтогазом украинцы, как и ранее, будут платить около 8 гривен за кубический метр газа. Однако с мая 2022 года власть пересмотрит тарифы.

Средняя зарплата в Украине в 2022 году составит приблизительно 15 258 гривен, сказал Шмыгаль. По его словам, в конце следующего года среднемесячный оклад украинца должен вырасти до 17 500 гривен. Причем в правительство обещают работать над тем, чтобы номинальный уровень оклада соответствовал реальной экономической ситуации.

viber
Кабмин Верховная Рада Госбюджет-2022
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