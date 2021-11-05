Галину Третьякову отстранили пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду

Галину Третьякову попросили покинуть зал сразу после голования / УНИАН

Народного депутата от партии "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний в Верховной раде.

Голоса "за" отдали 234 нардепа. Спикер Руслан Стефанчук попросил её покинуть зал.

Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Голосование за отстранение Третьяковой / скриншот

"Одним врагом меньше": за что наказали Третьякову

В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.

На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.

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