УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Галину Третьякову отстранили пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду

5 ноября 2021, 11:40
Прослушать новость
Остановить

Нардеп поплатилась за скандальное высказывание о смерти Антона Полякова.

Третьякова
Галину Третьякову попросили покинуть зал сразу после голования / УНИАН

Народного депутата от партии "Слуга народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний в Верховной раде.

Голоса "за" отдали 234 нардепа. Спикер Руслан Стефанчук попросил её покинуть зал.

Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Голосование за отстранение Третьяковой / скриншот

"Одним врагом меньше": за что наказали Третьякову

В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.

На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Верховная Рада Антон Поляков Галина Третьякова
Сейчас вы просматриваете новость «Галину Третьякову отстранили пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровьеНе спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье Назван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печениНазван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в бедуПриметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в беду Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улицеПышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице
12:07

В моде брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые подарила миру великая Шанель

11:57

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

11:53

Без вакцинации украинцев не пустят на работу: кого могут отстранить уже с понедельникаВидео

11:49

Кровная месть, межклановые войны и удивительное спасение: подробности нового выпуска шоу Мир наизнанку

11:47

Глава Укроборонпрома Юрий Гусев выстроил для себя "государство в государстве" - СМИ

Реклама
11:45

"93% госпитализированных - без вакцины": Ляшко озвучил главную особенность новой волны COVID-19

11:40

Галину Третьякову отстранили пленарных заседаний: нардепа попросили покинуть Раду

11:36

Кароль в обтягивающем комбинезоне на голое тело возмутила фанов: "Уберите эту пошлость"

11:05

Ушел из жизни известный украинский режиссер

11:01

ДТП с Infiniti в Харькове: Венедиктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную авариюВидео

11:01

Ярош рассказал, хочет ли полноценно вернуться в политику

10:58

Любовный гороскоп на неделю 8-14 ноября: расставание, служебный роман или счастливые переменыВидео

10:44

В салоне была бутылка от алкоголя: в Одессе авто на "зебре" сбило брата и сестру, девочка погиблаВидео

10:40

"С ужасом жду": виновницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву могут освободить досрочноВидео

10:11

Ярош рассказал, что на фронте происходит сейчас и когда ждать очередной эскалацииВидео

10:05

"Ребенок лежал на земле и плакал": на Тернопольщине женщина бросила новорожденного у магазина

09:57

Вывезли в лес и жестоко избили: в Польше копы отдубасили молодого украинцаВидео

09:27

Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в УкраинеВидео

09:04

Киев сковал транспортный коллапс: введено оперативное положениеВидео

08:59

Амнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению ДонбассаВидео

Реклама
08:49

Смотрите в оба: названы  5 самых опасных дней ноября

08:46

"Бешеный темп" COVID-19: украинцев предупредили о 50 тысячах новых больных в суткиВидео

08:41

Россия рискует пойти на самоубийство, нападая на Украинумнение

08:21

Коронавирус в Украине 5 ноября: почти 700 новых жертв COVID-19 и тысячи госпитализацийВидео

08:15

Войска РФ у границ Украины и угроза для Киева: у Зеленского объяснили ситуацию и действия МосквыВидео

07:50

Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолоданиеВидео

07:46

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или самое лучшее свиданиеВидео

07:43

Украинские солдаты в Старомарьевке: в Генштабе ВСУ ответили на фейк РФВидео

07:11

"На Байрактарах не остановимся": в Генштабе предупредили оккупантов о мощном ответе на агрессиюВидео

06:30

Украина и США подпишут важный документ: Кулеба раскрыл, о чем пойдет речь в хартии о партнерствеВидео

06:00

Ксерокопия и сказка: почему госбюджет-2022 нереалистиченмнение

05:40

Станислав Асеев. "Изоляция" - российский концлагерь на ДонбассеВидеоблоги

05:15

Как натереть чеснок и не запачкать посуду: лайфхак, о котором вы даже не догадывались

05:04

Диетолог объяснила, какие сухофрукты самые полезные

04:39

Кому категорически нельзя есть сливы – ответ диетологаВидео

04:10

Раскрыта уникальная польза бананов: почему их нужно есть как можно большеВидео

03:54

Нужно срочно тянуть на прививку: врач объяснил, кому вакцинация от COVID-19 нужна в первую очередьВидео

03:35

MARUV соблазнительно выпятила ягодицы и показала "сочные" формы без фотошопа

03:12

Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахВидео

02:35

Еще одна область на грани попадания в "красную" зону: подробности

Реклама
01:50

Не завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитет

01:31

Ученые опровергли миф о том, что отказ от алкоголя продлевает жизнь

01:08

Олег Винник серьезно заболел и отменил свои выступленияВидео

00:40

Кишечнику и сердцу несдобровать: продукты, которые не стоит есть натощак

00:25

Авторитет Зеленского в ВСУ и проблемы армии: Ярош призвал президента к решительным действиямВидео

04 ноября, четверг
23:57

Арахамия перечислил фамилии нардепов-антивакцинаторов

23:32

Третьякова пожаловалась на "буллинг" после скандального заявления о Полякове

23:26

Медики перечислили симптомы рака поджелудочной железы

23:13

Дорога в НАТО и возврат территорий: в США объявили о мощной поддержке Украины

22:57

"Слуга народа" обозвал Арахамию "Маугли из очень зеленых джунглей"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять