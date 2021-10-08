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"Плакать буду только за "слугами": нардепы СН устроили демарш после скандала с Третьяковой

8 октября 2021, 14:33
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"Слуги народа" начали покидать партийный чат после скандальных откровений Галины Третьяковой.

Третьякова
Галина Третьякова / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Галина Третьякова заявила о том, что не сожалеет о своих резонансных словах по поводу смерти нардепа Антона Полякова.

В Сети опубликовали скриншот из партийного чата слуг, на котором Третькова не менее цинично комментирует свои слова о смерти Антона Полякова.

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа", - написала Третьякова.

Добавим, что после скандальных заявлений Третьяковой некоторые "слуги народа" начали покидать партийный чат. Они пишут о том, что будут создавать новую площадку для безопасного общения.

Всего удалилось из чата около 15 нардепов, в том числе и Александр Качура, Богдан Яременко и Андрей Холодов.

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Скандал с заявлением Третьяковой

Ранее Третьякова прокомментировала смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше". Об этом с трибуны в Раде сказал руководитель депутатской группы "За будущее" (в нее и входил покойный) Игорь Палица.

Руководитель фракции СН Давид Арахамия извинился перед близкими и родными покойного нардепа Полякова, процитировав античную поговорку − "об умерших - или только хорошее, или ничего".

Позднее Третьякову временно отстранили от пленарных заседаний.

viber
Слуга народа Антон Поляков Галина Третьякова
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