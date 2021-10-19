Будущих депутатов собрались отправить к психиатру после заявления Третьяковой о Полякове

Галина Третьякова сделала скандальное заявление о смерти Антона Полякова / УНИАН

В парламенте зарегистрируют законопроект, согласно которому все кандидаты на выборные должности, включая народных депутатов и других государственных служащих, должны перед вступлением в должность проходить психиатрический осмотр.

С такой инициативой выступила депутатская группа "За майбутнє". Нардеп Тарас Батенко с трибуны Верховной Рады заявил, что решение связано с высказываниями нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, пишет "Гордон".

"С грустью должны констатировать, что в этом сессионном зале посеяна атмосфера ненависти со стороны некоторых представителей монобольшинства, речь идет о главе комитета по вопросам соцполитики", – отметил депутат.

Читайте также"Плакать буду только за "слугами": нардепы СН устроили демарш после скандала с ТретьяковойБатенко подчеркнул необходимость "неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности... проходить психиатрический анализ, психосмотр".

"Одним врагом меньше"

Скандал в Раде начался после того, как Галина Третьякова, комментируя скоропостижную смерть нардепа от группы "За будущее" Антона Полякова, написала во фракционном чате в Telegram − "одним врагом меньше".

Позже депутата из фракции "Слуга народа" и руководителя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову временно отстранили от пленарных заседаний.