Во Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислорода

Завод расположенн в Сыховском районе города.
В воскресенье, 21 ноября, во Львове произошел взрыв на местном химическом предприятии, расположенном в Сыховском районе города.
Как сообщил на своей Facebook-странице депутат горсовета Игорь Зинкевич, звук, похожий на взрыв, на территории предприятия местные жители услышали в 14:10. При этом, в администрации уточнили, что ни огня, ни дыма на химзаводе не було. Но из окон одного из помещений вылетели стекла.
Позже в администрации "ЛХЗ" объяснили, что взрыв произошел из-за аварийного клапана, который был под давлением. Пострадавших нет.
"Это повлекло за собой такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное, как пыль, поднявшаяся в воздух", – добавили на предприятии.
Напомним, ранее трагедия произошла в Киеве на заводе "ЭМКО" - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.
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