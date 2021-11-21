Во Львове взорвался химзавод по изготовлению медицинского кислорода

Взрыв на заводе по изготовлению кислорода / facebook.com/igor.zinkevych

В воскресенье, 21 ноября, во Львове произошел взрыв на местном химическом предприятии, расположенном в Сыховском районе города.

Как сообщил на своей Facebook-странице депутат горсовета Игорь Зинкевич, звук, похожий на взрыв, на территории предприятия местные жители услышали в 14:10. При этом, в администрации уточнили, что ни огня, ни дыма на химзаводе не було. Но из окон одного из помещений вылетели стекла.

Позже в администрации "ЛХЗ" объяснили, что взрыв произошел из-за аварийного клапана, который был под давлением. Пострадавших нет.

"Это повлекло за собой такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное, как пыль, поднявшаяся в воздух", – добавили на предприятии.

Напомним, ранее трагедия произошла в Киеве на заводе "ЭМКО" - там тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.

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