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"Смело терпят всю боль": щемящие подробности о состоянии пострадавших от взрыва в Карпатах

19 сентября 2021, 15:22

Трагедия произошла вечером 15 сентября на пастбище "Под-Берды". Погибли двое мужчин, еще четыре женщины получили ожоги и травмы.

взрыв в Карпатах
15 сентября в Карпатах прогремел взрыв / ГСЧС

Пострадавшие в результате смертельного взрыва в Ивано-Франковской области на горе Под-Берды оправляются от пережитого. В больнице сейчас 4 женщины – с различными ожогами и рваными ранами.

Среди туристок больше всего пострадала Марина Малыш. Ее супруг Орест Малыш на своей страничке в фейсбуке регулярно рассказывает о состоянии возлюбленной и подруг, а также просит о молитве.

У Марины – тяжелые травмы

Женщину привезли в ожоговое отделение областной больницы в Ивано-Франковске в тяжелом состоянии, где ее немедленно прооперировали. По словам Малыша, "врачи (герои!) сложили руку из того деформированного материала, который до того назывался рукой". Также мужчина сообщил, что его жена потеряла один глаз.

Он объяснил, что вопрос заключался даже не в том, будет ли двигать его любимая рукой или нет, а вообще – сможет ли она выжить.

К счастью, 17 сентября женщина пришла в сознание, Оресту даже удалось с ней пообщаться. Позже он сообщил, что сегодня, 18 сентября, его жена чувствует себя еще лучше: Некоторые анализы все еще плохие, но врачи делают все возможное.

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"Маринка сегодня еще лучше. Двигается всем телом. Рука, которую собрали, двигается. Открыли глаз, уцелевший. Меня видела, не слишком резко, но видела. Даже улыбнулась", – написал мужчина.

Отметим, что в вечер, когда произошла трагедия, Орест и 2 его товарищей ушли в лес, чтобы собрать дров. Именно тогда и прогремел взрыв. Пострадали все их группы, кроме детей: незадолго до жуткого инцидента их как раз уложили спать.

В каком состоянии другие пострадавшие

Малыш также рассказал и о состоянии других пострадавших женщин. По его словам, Лида уже "видела своими глазами". Надежда и Юлия также чувствуют себя лучше. "Но лучше – не значит, что всем стало легче. Девушки смело терпят всю боль", – объяснил мужчина.

Что известно о взрыве в Карпатах: основное

В долине горы Под-Берды в Украинских Карпатах поздно вечером 15 сентября прогремел взрыв. Погибли два человека – мужчины 29 и 36 лет. Еще четверо туристов получили различные травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи пытаются стабилизировать их состояние.

Взрыв произошел после того, как путешественники – жители Коломыйского района – развели костер. Специалисты во время выяснения обстоятельств инцидента предположили, что туристы могли разжечь огонь в месте, где в земле на небольшой глубине были боеприпасы времен войн прошлых лет

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ГСЧС Карпаты взрыв
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