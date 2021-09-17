Смертельный взрыв в Карпатах: у одной из пострадавших туристок - угроза жизни

В Карпатах прогремел взрыв, погибли люди / скриншот

Три туристки, которые получили травмы после взрыва в Карпатах поздно вечером 15 сентября, уже переведены в ожоговое отделение областной больницы в Ивано-Франковске. Угрозы их жизни нет, медикам удалось вывести пострадавших из шокового состояния и стабилизировать.

Еще одна женщина, у которой были самые тяжелые травмы, до сих пор находится в реанимации. Накануне её несколько часов оперировали, у нее очень серьезные травмы рук и глаз, передает ТСН.

"У одной пациентки угроза жизни. Но мы думаем, что все будет хорошо. Относительно других — угрозы жизни нет", — рассказала заведующая отделением неотложной помощи областной клинической больницы Иванна Васкул.

Взрыв в Карпатах – что известно

Поздно вечером 15 сентября группа туристов во время привала в долине горы Под-Берды возле с. Вороненко Надвирнянского района развела костер. Почти пять часов люди спокойно грелись возле огня, а потом начали собирать в лесу дрова, хворост и подбрасывать в огонь. В этот момент и произошел взрыв.

Реклама

На месте погибли двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Еще четыре человека травмированы. СМИ выяснили их имена.

Всего в группе отдыхающих было 12 человек, в том числе двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Также среди участников был иностранец - гражданин Великобритании, он травм не получил.

Руководитель отдела коммуникации полиции Закарпатья Анна Дан рассказала, что на месте происшествия следователи изъяли обломки снаряда, которые были покрыты коррозией. По предварительным данным, это могли быть обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Историки говорят, что именно в этом месте, где произошло ЧП с туристами, когда-то шли ожесточенные бои. Во время Первой мировой войны — Брусиловский прорыв россиян против австро-венгерских и немецких войск. А во Второй мировой — там была линия Арпада венгров против Красной Армии.

"В горах действительно хранится много оружия. Те, кто собирают оружие, говорят, что качество боеприпасов было достаточно высоким. Они там могли хорошо сохраниться. Тем более они, наверное, были законсервированы в тех природных условиях", — отметил профессор Национального Прикарпатского университета Сергей Адамович.