Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Карпатах: одной из женщин спасают руку

Взрыв в Карпатах прогремел поздно вечером 15 сентября / Фото dsns.gov.ua

Появились подробности о состоянии здоровья четырех пострадавших в результате взрыва в Карпатах поздно вечером 15 сентября. В частности, травмы получили четыре женщины, они находятся в отделении экстренной медицинской помощи. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Пострадавшие до сих пор в шоковом состоянии, у них взрывные травмы - многочисленные ожоги и колото-резаные раны. Травмированы различные участки тела, передает ТСН.

По данным Укринформа, одной женщине в операционной спасают руку.

"Все четверо пострадавших, а это все женщины, находятся в шоковом состоянии, у всех - взрывные травмы. У многих есть травмы нижних конечностей. У одной - травмы по всему телу. Одна женщина - в более тяжелом состоянии, она сейчас в операционной. Там есть тяжелая травма верхней конечности. Нервный пучок поврежден, а сосудистый - функционирует. Накладываем стабилизационные аппараты. Будем надеяться, что удастся спасти руку ", - рассказал заместитель главного врача Ивано-Франковской областной клинической больницы Андрей Яворский.

Один из пострадавших рассказал спасателям, что взрывная волна была настолько сильной, что людей разбросало в стороны, некоторые потеряли сознание. Когда туристы пришли в себя, то вызвали спасателей и медиков.

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Местные жители рассказали спасателям, что ранее в этой долине находили и гранаты, и осколки боевых снарядов времен прошлых войн. Но утверждать, что в костре взорвались именно боеприпасы, пока нельзя. В причинах ЧП будут разбираться эксперты, они уже выехали на место трагедии.

Взрыв в Карпатах – что известно

Поздно вечером 15 сентября группа туристов во время привала в долине горы Под-Берды возле с. Вороненко Надвирнянского района развела костер. Почти пять часов люди спокойно грелись возле огня, а потом начали собирать в лесу дрова, хворост и подбрасывать в огонь. В этот момент и произошел взрыв.

На месте погибли двое мужчин в возрасте 29 и 36 лет. Еще четыре человека травмированы. СМИ выяснили их имена.

Всего в группе отдыхающих было 12 человек, в том числе двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Также среди участников был иностранец - гражданин Великобритании, он травм не получил.