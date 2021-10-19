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Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

19 октября 2021, 12:58

Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу, но он умер той же ночью.

Зарядка телефона
Ребенка спасти не удалось / ТСН

Ученик пятого класса школы во Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.

Мальчик, имя которого так и не сообщили, был на онлайн-занятии занятия дома в провинции Нгеан через Covid-ограничения в стране, сообщает британское издание Mirror.

По сообщениям местных СМИ, он был в наушниках, когда взорвался телефон. Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу, но он умер той же ночью. Производитель телефона неизвестен.

Читайте такжеНикакой удаленки и жесткое требование по вакцинации: в Киевской ОГА предупредили о закрытии школЧиновник системы образования Ле Чунг Сон подтвердил эту новость и сказал, что они посетили семью, чтобы выразить соболезнования. Отмечается, что полиция расследует дело.

Ранее, в Министерстве образования прокомментировали работу учебных заведений в "красной" зоне карантина. В каком случае школы перейдут на дистанционное обучение, читайте в материале: Как будут работать школы в "красной" зоне и будет ли удаленка: в МОЗ дали ответ.

Во время каникул важно организовать совместный досуг с ребенком и провести время максимально продуктивно провести время. Вы можете сделать слайм в домашних условиях.

Автор: Сергей Кущ
viber
дистанционное образование телефон
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