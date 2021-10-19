Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

Ребенка спасти не удалось / ТСН

Ученик пятого класса школы во Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.

Мальчик, имя которого так и не сообщили, был на онлайн-занятии занятия дома в провинции Нгеан через Covid-ограничения в стране, сообщает британское издание Mirror.

По сообщениям местных СМИ, он был в наушниках, когда взорвался телефон. Соседи подбежали к дому и срочно отвезли мальчика в больницу, но он умер той же ночью. Производитель телефона неизвестен.

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