Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

В кафе Чердак в Одессе умер 17-летний парень / t.me/our_odessa

В одном из городских кафе в Одессе один из клиентов, который сидел за столиком.

Инцидент произошел в заведении Чердак на проспекте Шевченко около 20:00 в воскресенье, 17 октября, сообщает телеграмм-канал Новости Одессы.

По словам очевидцев, парень был в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

"Мы сидели играли в мафию, он пришёл, поздоровался, стал ждать, когда закончим. Как закончили - объявили перерыв, мы вышли на перекур, парень, говорят, сидел общался по телефону, потом внезапно перестал, подумали, что стало плохо, потерял сознание, ребята начали приводить его в чувство", - рассказал свидетель происшествия.

До приезда скорой люди делали парню массаж сердца и искусственное дыхание. Медики приехали через 17 минут и сразу вкололи парню препарат, продолжали делать массаж сердца. Через время вызвали ещё одну скорую. Родственники приехали спустя 20-30 минут.

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Несмотря на все усилия, спасти парня не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Реанимационные мероприятия не дали результата / t.me/our_odessa

Официальных комментариев правоохранителей и медиков на данный момент нет.

По словам родных молодого человека, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.

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Как сообщал Главред, в начале сентября стало известно, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому.

Подростка транспортировали в Киев, где медики поставили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Чтобы парень жил, ему была необходима операция стоимостью около 200 тысяч гривен. Деньги на нее собирали неравнодушные граждане. Влада успешно прооперировали. Сейчас парню намного лучше. Он уже начал ходить.