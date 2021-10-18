УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

18 октября 2021, 10:00
Прослушать новость
Остановить

Парень ничего не ел и не пил. Вдруг он потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. До приезда скорой ему делали массаж сердца и искусственное дыхание.

В кафе Чердак в Одессе умер 17-летний парень / t.me/our_odessa

В одном из городских кафе в Одессе один из клиентов, который сидел за столиком.

Инцидент произошел в заведении Чердак на проспекте Шевченко около 20:00 в воскресенье, 17 октября, сообщает телеграмм-канал Новости Одессы.

По словам очевидцев, парень был в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

"Мы сидели играли в мафию, он пришёл, поздоровался, стал ждать, когда закончим. Как закончили - объявили перерыв, мы вышли на перекур, парень, говорят, сидел общался по телефону, потом внезапно перестал, подумали, что стало плохо, потерял сознание, ребята начали приводить его в чувство", - рассказал свидетель происшествия.

До приезда скорой люди делали парню массаж сердца и искусственное дыхание. Медики приехали через 17 минут и сразу вкололи парню препарат, продолжали делать массаж сердца. Через время вызвали ещё одну скорую. Родственники приехали спустя 20-30 минут.

Реклама

Несмотря на все усилия, спасти парня не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Реанимационные мероприятия не дали результата / t.me/our_odessa

Официальных комментариев правоохранителей и медиков на данный момент нет.

По словам родных молодого человека, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.

Читайте также"Сердечко не забилось": умер мальчик, которому стало плохо в лагере

Как сообщал Главред, в начале сентября стало известно, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт (кровоизлияние в мозг). Подросток потерял сознание и впал в кому.

Подростка транспортировали в Киев, где медики поставили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисферу с прорывом мозжечка в желудочковую систему".

Чтобы парень жил, ему была необходима операция стоимостью около 200 тысяч гривен. Деньги на нее собирали неравнодушные граждане. Влада успешно прооперировали. Сейчас парню намного лучше. Он уже начал ходить.

viber
новости Украины новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в бедуПриметы на 15 октября: что нельзя делать в Куприянов день и как не попасть в беду Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступленияГороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака: признание в любви или денежные поступления Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зимаСугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газаГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей

Последние новости

10:02

Каким украинцам положена пенсия в 55, 50 и 45 лет: полный перечень

10:00

Говорил по телефону и умер: в Одессе в кафе внезапно скончался 17-летний парень

09:52

Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье

09:45

Лунный календарь стрижек на неделю 18-24 октября 2021: лучшие дни для новой прически или маникюра

09:42

Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

Реклама
09:17

Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

09:06

"В меня вселился Бог!": под Пермью 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе Видео

09:05

Комаровский рассказал, что может защитить от коронавируса: есть только 2 способа

08:37

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 октября: неожиданное богатство, долги или выгодное предложение Видео

08:19

Коронавирус в Украине 18 октября: за сутки выявили меньше 10 тыс. новых зараженных COVID-19 Видео

08:12

Резкое потепление придет на смену дождям и заморозкам в Украине: прогноз на середину октября Видео

07:57

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

07:45

Что будет, если весь газ отнять и поделить мнение

07:29

В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Видео

06:50

США опубликовали карту с Крымом в поддержку Украины, но по ошибке перевернули флаг Видео

06:30

Чувства напоказ или скромное молчание: как распознать влюбленность знаков зодиака

06:28

Возвращение в СССР: почему принудительная вакцинация - это плохая идея мнение

06:25

Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

05:53

Всемирный день женского счастья: душевные поздравления и милые картинки

05:30

Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату Видео

Реклама
05:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

05:05

Как распознать и развить способности ребёнка: советы для родителей

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда Видео пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

Реклама
20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять